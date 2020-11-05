РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Сотрудник МУ МВД России «Люберецкое» Артур Хорев стал призером Чемпионата мира по пауэрлифтингу, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В Долгопрудном состоялся Чемпионат мира по пауэрлифтингу и отдельным движениям, в котором состязались около 200 спортсменов из различных регионов. В данном турнире принял участие старший инспектор отдела по работе с личным составом МУ МВД России «Люберецкое» капитан внутренней службы Артур Хорев.

«В дисциплине строгий подъем на бицепс Артур Хорев занял 1-е место в открытой возрастной группе 23-39 лет и весовой категории 82 килограмма, подняв штангу весом 72,5 килограмма. В абсолютном зачете занял 3-е место, выполнив норматив мастера спорта международного класса», - говорится в сообщении.

После подведения итогов победителям соревнований вручили призы, кубки, грамоты и медали.

Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, а также воспитание у молодежи упорства, выносливости, силы воли.