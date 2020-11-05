РИАМО - 5 ноя. С начала эксперимента по снижению стоимости проезда на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро пассажиропоток в час пик снизился на 1,1%, сообщил в четверг руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«На сегодняшний день <...> мы видим, что почти 1700 пассажиров, которые ранее ездили в час пик, перешли на другое время. <...> Это примерно минус 1,1% от тех показателей, которые были ранее», - рассказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что эксперимент по снижению стоимости проезда на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях в определенное время будут проводить в течение 8 месяцев. Ожидается, что результатом станет снижение пассажиропотока как минимум на 7% в час пик.

На указанных линиях метро действует скидка 50% на проезд с момента открытия и до 07:15 и с 08:45 до 09:15.