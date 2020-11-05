РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. Транспортно-логистическая компания «Траско», главный офис которой располагается в подмосковном Красногорске, победила во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Подведены итоги Всероссийской премии «Экспортер года». По результатам голосования федеральной конкурсной комиссии фирма «Траско» признана победителем в номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес», - говорится в сообщении.

Торжественная церемония вручения запланирована в декабре в рамках экспортного форума «Сделано в России» в Москве.

Ранее компания одержала победу в региональном этапе конкурса по Центральному федеральному округу. Церемония награждения прошла в Ярославле.

«События 2020 года стали серьезным испытанием для всей экономики, многие сегменты рынка столкнулись со значительными сложностями. В этих непростых условиях компания «Траско» продемонстрировала соответствие высоким стандартам качества работы, готовность к вызовам текущих мировых реалий, нацеленность на результативную работу и максимальный фокус на удовлетворение потребностей наших заказчиков», - заявил генеральный директор компании Евгений Шакалида.

Он выразил благодарность организаторам премии - Российскому экспортному центру – и федеральной конкурсной комиссии.

Всероссийская премия «Экспортер года» присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые достигли наибольших успехов в области экспорта несырьевых неэнергетических товаров, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. В этом году победителей выбирали из рекордного числа компаний – на соискание было подано свыше 1,7 тысячи заявок.

«Траско» – одна из крупнейших международных транспортно-логистических компаний на российском рынке. Она оказывает полный комплекс услуг по перевозке грузов любой сложности и объема автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом по всему миру. По состоянию на 2020 год собственный парк компании составляет более 410 автопоездов, а общая численность сотрудников – свыше 1,3 тысячи человек.

Структура компании включает в себя сеть из 21 филиала, которые охватывают европейскую часть России, Уральский и Сибирский округа. Несмотря на непростой год, руководству удалось избежать увольнения работников. В центральном офисе в Красногорске трудятся больше двухсот сотрудников, в большинстве –местные жители.