РИАМО – 5 ноя. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пожизненная неприкосновенность бывших президентов является практикой, которая есть во многих странах мира, инициативу обсуждают в Госдуме, сообщает Газета.ru.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал о том, что внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в конституцию предусматривает, что бывшему президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. ​

«Это не является новацией с точки зрения международного права», — сказал Песков.

Согласно нынешнему законодательству, бывшего главу государства могут привлечь к уголовной или административной ответственности за то, что он делал, занимая свой пост.

«Законопроект же исключает указание на сроки совершения преступлений», - говорится в сообщении.