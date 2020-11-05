РИАМО – 5 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусом в стране напряженной, но, по его словам, она находится под контролем, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Пандемия продолжается, но власти на федеральном и региональном уровнях делают все возможное для предотвращения распространения Covid-19», - отмечается в материале.

Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.

Сначала пандемии в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 588 больных. В Москве - 5 255.

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.