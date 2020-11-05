РИАМО - 5 ноя. В международном деловом центре «Москва-Сити» завершают строительство второй очереди многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers, работы по возведению 68-этажной башни планируют закончить в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект находится в центре столицы в Пресненском районе. Первая очередь проекта – 79-этажный небоскреб – была открыта в 2019 году.

«Комплекс состоит из двух высотных башен высотой 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. Площадь зданий составляет 357 тысяч квадратных метров, высота – 345 метров», – говорится в сообщении.

В высотках разместятся офисы и апартаменты, также появится 2040 парковочных мест.