РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. При проверке общественных мест в городском округе Люберцы члены партии «Единая Россия» и молодогвардейцы не выявили нарушений в соблюдении ограничений по противодействию распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия» в горокруге Люберцы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Люберцы Александр Шлапак провел рейд по соблюдению ограничений и мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в общественных местах. Проверка прошла совместно с активистами МГЕР в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль». Александр Шлапак и молодогвардейцы посетили точки розничной торговли у станции «Люберцы-1», Музейно-выставочный комплекс и кафе.

«Нарушений не выявили. У входов - антисептики для рук или дезинфицирующие салфетки. Работники обрабатывают руки каждые 2 часа. Везде нанесена разметка в 1,5 метра. Измерение температуры сотрудников проводятся не реже двух раз в день. Руководство обеспечивает персонал одноразовыми масками, дезинфицирующими салфетками, антисептиками для обработки рук. Проводится ежедневная или ежесменная влажная уборка торговых залов, служебных помещений и общественных мест с дезинфицирующими средствами», - сказал Шлапак.

Он добавил, что Музейно-выставочный комплекс закрыт для посетителей, и его сотрудники проводят все мероприятия в режиме онлайн. Несмотря на это, в МВК соблюдаются все рекомендованные меры безопасности. Каждые 2-4 часа осуществляется дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов, стульев, техники. Регулярно проветриваются помещения.

Рейды в рамках партийного проекта «Народный контроль» при участии депутатов разных уровней, партийного актива и волонтеров проходят в городском округе Люберцы регулярно.