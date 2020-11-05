РИАМО - 5 ноя. Пропускная способность МКАД увеличится минимум на 20% после того, как будет проведена реконструкция развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

На данный момент ведутся подготовительные работы, а завершение реконструкции запланировано на ll квартал 2023 года.

«Это будет достигнуто за счет строительства бокового проезда с внутренней стороны МКАД под две полосы движения. Боковой проезд позволит реконструировать левоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внутреннюю сторону МКАД», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что пропускная способность в районе реконструкции увеличится на 20%.

В проекте предусмотрено строительство нового путепровода по основному ходу Алтуфьевского шоссе протяженностью 141,8 метра, а также возведение направленного левоповоротного съезда с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внешнюю сторону МКАД, в том числе путепровод длиной в 223 метра.

Также планируется строительство бокового проезда с внутренней стороны МКАД и направленного левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе при движении в центр.

Проект предусматривает реконструкции правоповоротных и левоповоротных съездов. В их числе реконструкция правоповоротных съездов, а именно: съезда с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внутреннюю сторону МКАД, съезда с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе при движении в центр, съезда с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внешнюю сторону МКАД и съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе по направлению в область.

Реконструкция левоповоротных съездов включает в себя два съезда. Первый – с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД и второй – с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе по направлению в область.

«В этом году мы завершаем реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до 2023 года выполнить реконструкцию еще пяти развязок на МКАД», - отметил Загрутдинов.