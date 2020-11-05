РИАМО – 5 ноя. Группа компаний «Инград» закончила монолитные работы в рамках первого этапа строительства детского сада в жилом квартале «Новое Медведково», несущие конструкции трехэтажного здания полностью сформированы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В настоящее время строители возводят внутренние перегородки, устанавливают окна, а также ведут монтаж вентиляции и внутренних инженерных сетей.

«Строящийся детский сад рассчитан на 200 мест и станет вторым дошкольным учреждением в микрорайоне. Воспитанники будут распределены на девять групп, в каждой из которых будут оборудованы раздевалки, игровые и спальни», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в трехэтажном здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, а также медицинский блок с кабинетом логопеда и психолога. Завершить строительство объекта планируется летом 2021 года и к началу учебного года он будет передан администрации городского округа Мытищи.

«Новое Медведково» - один из крупнейших жилых кварталов комфорт-класса в Подмосковье. Он расположен в северо-западной части Мытищ, всего в 6 километрах от МКАД рядом с уникальными природными объектами – Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем.

В настоящее время здесь построены и введены в эксплуатацию 16 корпусов из 39 запланированных. Собственная инфраструктура ЖК расположена на первых этажах жилых домов в соответствии с принципом шаговой доступности, который INGRAD внедряет во всех своих проектах. Ввод в эксплуатацию последнего дома планируется осуществить до конца 2024 года.​