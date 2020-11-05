РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. УК «Содействие» располагает 35 единицами спецтехники в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Продолжаются плановые проверки коммунальных служб, на днях глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проинспектировал готовность УК «Содействие» в поселке Томилино к предстоящему зимнему сезону.

«Компания обслуживает 330 МКД, располагает 35 единицами спецтехники и 128 специалистами. Для работы на кровле сформированы шесть бригад (18 человек), они обеспечены всем необходимым снаряжением», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что всего в городском округе Люберцы 30 управляющих компаний.