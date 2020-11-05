РИАМО - 5 ноя. Москомархитектура одобрила проект строительства детского сада на 230 мест в районе Северное Бутово, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Детский сад площадью 15 тысяч квадратных метров построят по индивидуальному проекту на Феодосийской улице.

«Сад строится на территории нового жилого комплекса, поэтому для внешнего оформления была выбрана схожая с окружающей застройкой гамма. Фасады облицуют керамогранитными плитами и мелкой клинкерной плиткой. В результате мы получим простой, но сдержанный и приятный образ», – сказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Высотность Г-образного здания составит 2-3 этажа. Внутри обустроят групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, кружковую, физкультурный и музыкальный залы.

На прилегающем к детскому саду участке будут оборудованы большая игровая зона и физкультурная площадка, а также цветники.