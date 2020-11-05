РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 ноя. В подмосковной Балашихе ищут двух пропавших мальчиков семи и десяти лет, которые 4 ноября ушли из дома и не вернулись, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропали десятилетний Бектур Абыдыкалыков и семилетний Нурислам Тыныстанов, городской округ Балашиха, Московская область. 4 ноября ушли из дома и не вернулись», – отмечается в сообщении.

Приметы Бектура: рост 140 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темно-коричневые джинсы, белые кроссовки, темно-коричневую шапку.

Приметы Нурислама: рост 120 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черные кроссовки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.