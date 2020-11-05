РИАМО - 5 ноя. Система чек-инов заработала с четверга в зданиях правительства Москвы, теперь сотрудники и посетители при входе обязаны регистрироваться при помощи СМС-сообщений или QR-кодов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Данная система введена в качестве эксперимента.

«На первом этапе систему чек-инов ввели в зданиях, где расположены департаменты правительства Москвы. На втором этапе ее введут в подведомственных организациях», — говорится в сообщении.

Работникам и посетителям необходимо будет зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377. Все пользователи получат оповещение в случае контакта с Covid-инфицированным гражданином.

Система чек-ин заработала на территории столицы с 19 октября. Посещать развлекательные заведения, которые открыты с 00:00 до 06:00, можно только при условии регистрации с использованием номера мобильного телефона.

За время действия системы порядка 3,3 тысячи горожан уже уведомили о Covid-контактах.