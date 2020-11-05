РИАМО - 5 ноя. В следующем году Москва выделит 200 миллионов рублей на поддержку таксомоторной отрасли, сообщил в четверг заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«В следующем году запланировало 200 миллионов рублей дотаций компаниям и индивидуальным предпринимателям – владельцам автомобилей такси», - рассказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что эта мера поддержки должна помочь с выплатой кредитов и лизингом автомобилей.

Роботы за рулем: когда в Москве появятся беспилотные такси>>