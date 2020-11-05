РИАМО - 5 ноя. Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил в своих социальных сетях о том, что артист вылечился от коронавируса, передает Газета.ru.

О том, что Петросян заболел Covid-19, стало известно в конце прошлого месяца.​​

«Повторный тест на заболевание оказался отрицательным», - говорится в сообщении.

Жорин заверил, что юморист абсолютно здоров. Он также понадеялся на то, что и у его бывшей супруги все будет хорошо.

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5 НОЯБРЯ

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