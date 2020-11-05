РИАМО - 5 ноя. Пассажиропоток в городском общественном транспорте в Москве уменьшился на 35% по сравнению с показателями прошлого года, сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Пассажиропоток уменьшился примерно на 2,5-2,8 миллиона пассажиров в сутки. Это примерно минус 35% от показателей прошлого года», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это произошло из-за перехода большого количества людей на удаленную работу, а также уменьшения поездок среди студентов, школьников и горожан старше 65 лет.

Интервалы работы городского транспорта при этом не сократились. В городе сохранили то же количество автобусов, трамваев и поездов метро, как и до уменьшения пассажиропотока.

«Мы думаем, что (объем перевозок - ред.) восстановится к концу года примерно до уровня 75% <...> относительно 2019 года. То есть снижение будет примерно на 25%. <...> При этом доходы наших перевозчиков снизятся примерно на 30, 32, 33%», - отметил Ликсутов.

Он добавил, что власти столицы намерены оказать перевозчикам все необходимые меры поддержки.

В общественном транспорте города следует соблюдать масочно-перчаточный режим.