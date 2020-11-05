РИАМО - 5 ноя. Порядка 95-97% пассажиров столичной подземки соблюдают требование об обязательном ношении маски в пандемию, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«95-97% пассажиров метрополитена, например, используют маски. Примерно 75% пассажиров используют перчатки», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что измерение температуры у пассажиров метрополитена производится с помощью специальных тепловизоров, а также выборочно у отдельных граждан. Это позволяет избежать скопления людей.

За минувшие сутки в Москве выявили 5255 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 450 436. С начала пандемии в столице скончался 7071 заболевший, врачи вылечили 329 201 Covid-пациента.

В целях профилактики коронавируса во всех общественных местах в Москве, включая транспорт, необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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5 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 588 больных. В Москве - 5 255.

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.