РИАМО - 5 ноя. Столичный департамент здравоохранения опроверг сообщения о том, что за госпитализацию и лечение от коронавируса в больнице в Коммунарке нужно платить дополнительно, сообщается на сайте ведомства.

Публикация о платной госпитализации появилась в издании «Новые известия».

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности и порочит честь московской скорой и стационарной помощи. Приведенный в материале случай не имеет никакого отношения к работе московской скорой и московских больниц», - говорится в сообщении.

Столичные власти уточняют, что ситуация, которая описана в публикации, сообщает о работе частной скорой помощи.

«Все случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом», - говорится в сообщении.

Это подтверждает и главврач больницы, который ранее написал соответствующий пост в своих социальных сетях.

«Госпитализация для лечения Covid-19 в ГКБ №40 в Коммунарке осуществляется исключительно по экстренным показаниям скорой медицинской помощью. Расходы по лечению покрывается системой ОМС. Дополнительно платить за нахождение в стационаре и госпитализацию не нужно», - уточняется в материале.

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5 НОЯБРЯ

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