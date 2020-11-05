РИАМО - 5 ноя. На региональном портале госуслуг расширяется пилотная зона сервиса по подаче онлайн-заявок на места для захоронения, получить электронную услугу жители теперь могут в 13 городских округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее пилотный проект запустили в Воскресенске, Одинцовском округе, Солнечногорске, Егорьевске, Красногорске, Истре, Дмитровском округе и Люберцах.

«Онлайн-сервис для получения услуги в сфере погребения и похоронного дела запущен еще в пять городских округах — Балашиха, Долгопрудный, Кашира, Наро-Фоминский, Чехов. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного дня», — сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Сервис доступен на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». До конца 2020 года планируется, что данная услуга будет доступна во всех муниципалитетах Московской области.

Получение услуги по предоставлению мест для захоронения/подзахоронения в электронном виде стало одним из этапов реализации в Подмосковье федерального сервиса «Утрата близкого человека». Это комплекс цифровых сервисов, оказывающий поддержку в организации процессов прощания, получения гарантированных и страховых выплат, получения наследства.

«Раньше за получением услуги в сфере погребения и похоронного дела нужно было обращаться в администрацию муниципалитета, теперь заявку на услугу можно оформить на региональном портале госуслуг, а получить готовый документ — в МФЦ», — добавил заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Чтобы получить услугу, необходимо выбрать пункт «Предоставление мест для захоронения, перерегистрация, регистрация надгробий» и указать муниципалитет. Далее в разделе «Подробная информация» следует указать цель обращения и заполнить форму, где нужно подтвердить согласие на обработку данных, внести необходимую информацию и приложить документы (копию паспорта лица, ответственного за захоронение, свидетельство о смерти).

Отследить статус услуги можно в разделе «Заявления» в личном кабинете портала. Для сверки документов и получения результата услуги необходимо обратиться в МФЦ. Услугу курирует Главное управление региональной безопасности МО.

По вопросам предоставления ритуальных услуг жители могут обратиться в государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр мемориальных услуг Московской области (ГБУ «ЦМУ»). Учреждение консультирует и оказывает все необходимые услуги в сфере погребения и похоронного дела.