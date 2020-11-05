РИАМО – 5 ноя. Банки в России хотят заставить объяснять решение об отказе в кредитных каникулах, законопроект собираются рассмотреть в Госдуме в четверг, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в мае кредитным организациям направили письмо с рекомендацией объяснять отказ. Как отмечает автор идеи, заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, некоторые его проигнорировали.

«Зачастую банки в таких ситуациях вместо кредитных или ипотечных каникул предлагают собственные программы реструктуризации», — рассказала Костенко.

Предполагается, что в случае приятия законопроекта банки будут более ответвенными при рассмотрении вопроса об изменении договора.

Если кредитные организации обяжут конкретизировать причины отказала, это не только сделает финансовый рынок прозрачнее, но и даст заемщику возможность быстро принять меры.