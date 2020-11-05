РИАМО - 5 ноя. В столице ночью 12 ноября синоптики прогнозируют небольшой кратковременный снег, вероятность осадков составляет 73%, следует из данных на сайте Росгидромета.

Ночная температура будет в пределах минус 2 градусов, атмосферное давление ожидается 759 миллиметров ртутного столба.

Днем 12 ноября осадков не прогнозируется, температура поднимется до плюс 1 градуса. Атмосферное давление подрастет до 762 миллиметров ртутного столба.

Синоптики прогнозируют в ноябре в Московском регионе теплую и сухую погоду. В последнем месяце осени недобор по осадкам может составить 10-30%.