РИАМО - 5 ноя. Третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируют открыть на следующей неделе, сообщил заместитель директора департамента стратегического планирования российской компании «Автодор» Андрей Лепихов.

Участок протяженностью 105 километров соединяет М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Там будет действовать каскадная система оплаты Free flow, причем для пользователей с транспондером скидка на проезд будет достигать 50%. Кроме того, будет действовать предоплата и постоплата в течение пяти дней, уточнил Лепихов.

«Третий пусковой комплекс ЦКАД позволит экономить до двух часов, <...> открытие запланировано на следующей неделе», - сказал Лепихов.

Для владельцев транспондеров T-pass проезд по всем 105 километрам ЦКАД-3 на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей — 2,4 рубля за километр. Для водителей грузового транспорта с T-pass — 830 рублей. Скидка при проезде по самому протяженному маршруту с транспондером Госкомпании «Автодор» от М-11 «Нева» до М-7 «Волга» составит 50 %.

Если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить по факту. В таком случае скидки не предусмотрены.

Стоимость проезда по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 при предоплате и постоплате для легкового автомобиля составит 510 рублей, от М-8 до М-7 — 250 рублей. А по самому короткому маршруту от М-11 до дороги Никольское - Горки — 65 рублей, уточнил Лепихов.

В случае неоплаты автовладельцам придется заплатить штраф, заключил спикер.