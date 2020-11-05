РИАМО - 5 ноя. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сбоях в ее работе, передает Газета.ru.

«По данным сайта Downdetector, проблемы с соцсетью наблюдаются в Москве, Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону», - говорится в сообщении.

Порядка 67% пользователей сообщили о неполадках на сайте. Также 26% заявили о том, что у них не получается отправлять сообщения. Еще 5% столкнулись с проблемами со входом в соцсеть.​