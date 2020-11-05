РИАМО - 5 ноя. ПЦР-тест на коронавирус в 30-40% случаев дает ложноотрицательный результат из-за ошибок при взятии материала, сообщил журналистам в четверг главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Это (ложноотрицательный результат на Covid-19- ред.) происходит приблизительно в 30-40%. Почему это происходит? Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов. Допустим, материал взят некачественно, поверхностно. В этом случае, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», - сказал Авдеев.

Он отметил, что на результаты ПЦР-тестирования также влияет время забора материала у человека. Так, на ранних стадиях заболевания больше шансов получить положительный результат.

ПЦР-анализ показывает, находится ли в организме человека коронавирус. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.​

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5 НОЯБРЯ

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