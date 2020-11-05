РИАМО - 5 ноя. Носитель коронавируса может быть опасен для окружающих не более 20 дней, заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. При легком и среднетяжелом течении вирус выделяется около десяти дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания — до 20 дней», — сказал Чуланов в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что есть случаи, когда положительный результат анализа может выявляться довольно долго, срок доходит до двух месяцев. При этом человек может и не быть опасным для окружающих, и от него нельзя заразиться.

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5 НОЯБРЯ

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- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



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- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.