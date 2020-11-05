РИАМО - 5 ноя. В общественном транспорте Тульской области начала работать московская карта «Тройка», это сделано для удобства пассажиров, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Нам крайне важно было создать дополнительные условия, удобства для того, чтобы больше жителей и Тулы, и Москвы пользовались городским транспортом. <...> Теперь карта «Тройка» принимается и в Туле», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что «Тройка» начала работать в Тульской области со 2 ноября. После Подмосковья Тульская область является вторым регионом по количеству пассажиров, которые ездят в столицу и обратно.

Также ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин договорились о создании единой билетной проездной системы в регионе. Единая транспортная карта сделает поездки по для жителей Подмосковья и Москвы более удобными.

На территории Московской области карта «Тройка» может заработать в начале 2021 года.

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