РИАМО - 5 ноя. Водители, не оплатившие вовремя проезд по третьему пусковому комплексу ЦКАД, должны будут погасить штраф, для владельцев легковушек — в размере 2,5 тысяч рублей, для грузовиков — 5 тысяч рублей, сообщил журналистам заместитель директора департамента стратегического планирования российской компании «Автодор» Андрей Лепихов.

На следующей неделе планируется открытие третьего пускового комплекса ЦКАД протяженностью 105 километров, он соединяет трассы М-11 и М-7. Там будет действовать каскадная система оплаты Free flow, причем для пользователей с транспондером скидка на проезд будет достигать 50%. Кроме того, будет действовать предоплата и постоплата в течение пяти дней, уточнил Лепихов.

«В случае, если водитель не оплатил проезд во время, ему будет выставлен штраф. В соответствии с изменениями в КоАП, <…> для легкового транспорта составит 2,5 тысячи, для грузового — 5 тысяч рублей», — сказал Лепихов.

Как пояснил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Кузебенко, информацию о необходимости оплаты и начислении штрафа автолюбитель получит от ГИБДД. Если проезд будет оплачен в течение 60 дней, штраф аннулируют. Если оплата осуществлена не будет, оплатить придется как штраф, так и проезд по трассе.

Стоимость проезда по всему третьем пусковому комплексу ЦКАД для легковых автомобилей составит 510 рублей и 1660 рублей для грузовых транспортных средств. Для пользователей с транспондером ГК «Автодор» скидка составит 50%. Скидка для транспондеров других эмитентов составит 15%.

Как уточняется на сайте госкомпании «Автодор», тарифы на проезд по ЦКАД-3 разработаны по принципу «дальше едешь – меньше платишь». Если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить по факту. В таком случае скидки не предусмотрены.

Стоимость проезда по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 при предварительной оплате и постоплате для легкового автомобиля составит 510 рублей, от М-8 до М-7 — 250 рублей. А по самому короткому маршруту от М-11 до дороги Никольское - Горки — 65 рублей.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. Общая протяженность трассы составит около 530 километров. Строительство планируют завершить к 2025 году.