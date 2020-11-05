РИАМО - 5 ноя. Министерство благоустройства Московской области признало парковые зоны Реутова одними из самых благоустроенных в регионе, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Министерство благоустройства Подмосковья опубликовало список муниципалитетов с самыми комфортными и благоустроенными парковыми пространствами. В него вошли Долгопрудный, Королев, Егорьевск, Красногорск, Раменский округ, Шаховская, Электрогорск, а также Реутов», - говорится в сообщении.

На территории Реутова действуют два парка – Центральный городской в южной части муниципалитета, а также «Фабричный пруд» в северной.

«Кроме того, в 2020 году в городском округе стартовали работы по проектированию парковой зоны в микрорайоне 6А между МКАД и улицей Реутовских ополченцев», - отмечается в материале.

Все парки Подмосковья благоустраивают по единому парковому стандарту, который дает рекомендации к их общему облику. При благоустройстве приводят в порядок входные группы, устанавливают ограждения, урны, лавочки, системы наружного видеонаблюдения, освещение, детские игровые комплексы, разрабатывают дорожно-тропиночные сети, организуют доступную среду для маломобильных групп граждан, проводят озеленение.