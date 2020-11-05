РИАМО - 5 ноя. В жилом комплексе «Зиларт» в Даниловском районе столицы открылось первое из одиннадцати дошкольных образовательных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Учреждение находится на улице Архитектора Щусева в доме №7. Девелопером проекта выступила «Группа ЛСР». Объект рассчитан на 95 мест. В нем для детей предусмотрены кружки различных направлений.

«Дошкольники будут изучать английский и китайский языки, знакомиться с игровой информатикой, основами экономики, а также учиться астрономии и кораблестроению. Также в саду начнет работу школа современных танцев», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В здании оборудован собственный пищеблок, а также имеются большой музыкальный зал и площадка для прогулок на свежем воздухе.