РИАМО - 5 ноя. В подмосковном Серпухове на улице Пролетарской снесли одноэтажный аварийный жилой дом, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание снесли в рамках работ по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий.

«Многоквартирный деревянный жилой дом 1917 года постройки находился в аварийном состоянии: в результате пожара обрушились конструкции чердачного перекрытия и крыши, обнаружены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность отдельных конструктивных элементов», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Из-за большого физического износа и невозможности восстановления объекта было принято решение о его сносе. На сегодня земельный участок площадью порядка 140 квадратных метров свободен от построек. Территория уже убрана, в будущем там намерены провести комплексное благоустройство.

За три года в Серпухове выявили 88 объектов незавершенного строительства, в том числе 54 - самовольных. На сегодняшний день ликвидировано 43 объекта, что составляет 49% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

«Многоквартирный деревянный жилой дом 1917 года постройки находился в аварийном состоянии: в результате пожара обрушились конструкции чердачного перекрытия и крыши, обнаружены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность отдельных конструктивных элементов», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.