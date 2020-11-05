РИАМО - 5 ноя. На предстоящих выходных в столице ожидается не по сезону тепло, также прогнозируется солнечная погода, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве уже сегодня начнутся дожди. Правда, столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 9 градусов, а в выходные, когда в разрывах туч выглянет солнце, и до плюс 10-11 градусов», – говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют на этой неделе озаботиться сменой резины с летней на зимнюю. С начала следующей недели осадки в городе прекратятся, но прогнозируется похолодание. В мегаполисе ночью ожидаются заморозки, а днем – плюс 4 градуса, как и положено по климату.

В Московском регионе до 7 ноября действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду. «Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.