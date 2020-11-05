РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Более 7,6 тысяч человек трудоустроились через Подольский центр занятости населения с начала текущего года, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольском центре занятости населения увеличен максимальный размер пособия до 12 130 рублей до конца года.

«За 10 месяцев 2020 года в Подольский центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 10 553 человека, из них 7 627 получили статус безработных. Несмотря на периоды самоизоляции, процесс поиска работников и прием на работу у работодателей округа не прекратился и возобновился с новой силой с августа. Таким образом, 7 627 человек, состоящих на учете в Подольском центре занятости населения, на сегодняшний день трудоустроены», - говорится в сообщении.

Количество вакантных мест для трудоустройства составляет 1 653. Наиболее востребованы вакансии в Подольске по таким профессиям, специальностям, как грузчик, комплектовщик, упаковщик, дворник, водитель автобуса (автомобиля), врач, медицинская сестра, слесарь (сантехник, ремонтник, сборщик), уборщик производственных и служебных помещений, сварщик.

Актуальную информацию о вакансиях с указанием требований к соискателям можно найти на портале «Работа в России». Там же имеется возможность размещения резюме, что позволяет расширить дополнительные возможности поиска работы.