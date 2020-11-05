РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Подольске вручили награды и памятные подарки активистам волонтерского центра, отличившимся в период весенней борьбы с распространением коронавируса, сообщил глава округа Николай Пестов.

«Накануне Дня народного единства в концертном зале администрации вместе с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем вручили награды и памятные подарки волонтерам Подольска», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что труд волонтеров в период весенней борьбы с распространением коронавируса вызвал благодарный отклик многих подольчан, нуждавшихся в поддержке и помощи. Многие активисты волонтерского центра, объединяющего более 160 человек, продолжают свою подвижническую деятельность и в настоящее время.