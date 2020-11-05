РИАМО - 5 ноя. На востоке столицы задержан мужчина, который напал на девушку и изнасиловал ее, следствие ходатайствует об аресте обвиняемого, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 30 октября на улице Красный Казанец. Злоумышленник нанес девушке множественные удары в голову, после чего совершил ее изнасилование.

«Задержан ранее судимый мужчина 1988 года рождения. <…> Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Иванова.

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.