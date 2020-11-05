РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Подольске издали книгу «Мужеству забвенья не бывает…» к 75-летию Великой Победы, в ней собраны материалы о вкладе подольчан в победу над фашизмом, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«В ознаменование 75-летия Великой Победы администрация округа издала книгу «Мужеству забвенья не бывает…». Автор-составитель – Людмила Толстухина, общая редакция Валентины Яковлевой. В книге собраны материалы о вкладе подольчан в победу нашего народа над фашизмом. Она адресована в первую очередь молодежи – ей нести дальше эстафету памяти», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Выход в свет издания стал возможен благодаря работам известных подольских историков и краеведов Дмитрия Панкова, Александра Подъячева, Ивана Юзбашева, Николая Ябелова и других энтузиастов, в разные годы скрупулезно составлявших героическую летопись Подольска.

Пестов выразил благодарность музейным работникам, журналистам, поисковикам, сотрудникам Центрального архива министерства обороны РФ за уникальные сведения, предоставленные для изданного документального сборника.

Книгу напечатали в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати».