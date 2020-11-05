РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Учащийся подольской школы №20 Иван Козлов победил во Всероссийском конкурсе «Большая перемена – 2020» и получил 1 миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Учащийся 11 класса подольской школы №20 Иван Козлов стал одним из победителей суперфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена – 2020» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал стартовал 1 ноября в Международном детском центре «Артек». Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Всего в проекте приняло участие более 1 миллиона человек со всей страны», – говорится в сообщении.

В заключительном этапе конкурса 1,2 тысячи сильнейших школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по нескольким направлениям. Козлов стал одним из победителей в направлении «Будь здоров!» и получил 1 миллион рублей, которые можно потратить на обучение в лучших вузах страны. Кроме того, он сможет поехать в «Артек» в следующем году.