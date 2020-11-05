РИАМО - 5 ноя. В память о начале битвы за Москву запущен проект «Бессмертный эшелон» в поездах Центральной пригородной пассажирской компании, в его рамках пассажиры могут увидеть уникальные кадры времен ВОВ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Битва за Москву шла около семи месяцев, но нацистам не удалось захватить российскую столицу. Наступление на город началось 30 сентября. Конец октября-начало ноября 1941 года были одними из самых тяжелых в Москве. Вражеская армия была в 70-100 километрах от центра города. В столице эвакуировали предприятия и театры, а также минировали мосты и заводы.
К концу апреля 1942 года советская армия отбросила врага далеко за пределы Подмосковья.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Главархив совместно с центрами госуслуг «Мои документы» запустил виртуальный музей «Москва — с заботой об истории». Это первый онлайн-музей в России, большую часть экспозиции составили документы и предметы из семейных архивов.
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