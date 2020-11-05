РИАМО - 5 ноя. В память о начале битвы за Москву запущен проект «Бессмертный эшелон» в поездах Центральной пригородной пассажирской компании, в его рамках пассажиры могут увидеть уникальные кадры времен ВОВ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 4 ноября в течение месяца в поездах Московских центральных диаметров можно увидеть уникальные архивные фотографии военных лет», — говорится в сообщении.

Битва за Москву шла около семи месяцев, но нацистам не удалось захватить российскую столицу. Наступление на город началось 30 сентября. Конец октября-начало ноября 1941 года были одними из самых тяжелых в Москве. Вражеская армия была в 70-100 километрах от центра города. В столице эвакуировали предприятия и театры, а также минировали мосты и заводы.

К концу апреля 1942 года советская армия отбросила врага далеко за пределы Подмосковья.

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