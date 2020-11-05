РИАМО - 5 ноя. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала своих земляков из Солнечногорска и всех жителей Подмосковья соблюдать масочный режим ради всеобщей безопасности во время пандемии коронавируса.

Обращение Захаровой опубликовано в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области. В видеоролике дипломат отметила, что в это непростое время на медиков легла колоссальная нагрузка.

«В наших с вами силах сегодня сберечь здоровье родных и близких. Для этого важно не пренебрегать рекомендациями медиков и надевать маску. <…> Это простой и эффективный способ, как говорят врачи, уберечься от инфекции», - добавила Захарова.

Из-за распространения коронавируса в Подмосковье ввели обязательное ношение масок в общественных местах и на транспорте. Жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны находиться на самоизоляции по 15 ноября.

Массовая вакцинация от Сovid-19 в Московской области запланирована на январь. Для этого в регионе развернуты 62 прививочных пункта. Услугу будут оказывать бесплатно во всех муниципалитетах.

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5 НОЯБРЯ

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