РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Нападающий подольского ХК «Витязь» Захар Бардаков в составе сборной России примет участие в традиционном турнире сборных - Кубке «Карьяла», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (5 ноября – ред.) – старт Кубка «Карьяла»! В Хельсинки в четверг начинается традиционный турнир сборных – этап Евротура. Нападающий «Витязя» Захар Бардаков – в составе сборной России. 4 ноября наша сборная провела тренировку в Хельсинки на «Хартвалл Арене». Главный тренер сборной – Игорь Ларионов», – говорится в сообщении.

Матчи турнира: четверг, Чехия – Швеция в 15:30; Финляндия – Россия в 19:30; 7 ноября, Швеция – Россия в 14:30; Финляндия – Чехия в 18:30; 8 ноября, Чехия – Россия в 14:30; Финляндия – Швеция в 18:30.

«Рад быть в сборной, знаком со многими ребятами, дружу с Василием Подколзиным – с ним мы вместе росли в «Витязе». Воспитанник подольского «Витязя» Подколзин выбран капитаном сборной России», – сказал Бардаков.