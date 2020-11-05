РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. В подмосковных Люберцах на Машковском заводе противопожарных изделий и красок работает около 50 сотрудников, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий в четверг посетил Машковский завод противопожарных изделий и красок.

«Завод входит в НПО «Ассоциация Крилак», которая поставляет на российский рынок краски и различные лаки. Здесь работают в сложных условиях, где требуется огнеупорная защита, где есть определенные требования к пожарной безопасности. Предприятие поставляет краски для министерства обороны, для химической промышленности и в целом для разных учреждений», - сказал Ружицкий.

По его словам, на заводе трудятся около 50 человек.

«По инициативе председателя совета директоров «Ассоциации Крилак» Юрия Кривцова в деревне Машково строится храм. Строительство проходит на благотворительные средства. Проект уже разработан и утвержден», - отметил гендиректор Машковского завода Николай Ледахивский.