РИАМО - 5 ноя. Подмосковные полицейские задержали в Наро-Фоминском округе 47-летнюю москвичку, которую подозревают в организации убийства отца, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Женщина из-за личной неприязни к своему отцу с целью раздела имущества подыскивала исполнителя убийства. За исполнение заказа она предлагала вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, после передачи части денег злоумышленницу задержали.

Она добавила, что все собранные материалы проверки по данному делу переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области, задержанной предъявлено обвинение в подстрекательстве к приготовлению убийства своего отца по найму (часть 1 статьи 30, части 4, 5 статьи 33, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.