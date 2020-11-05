РИАМО - 5 ноя. В подмосковной Коломне 4 ноября температура побила абсолютный рекорд по теплу на 0,2 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

На территории европейской России держится не по сезону теплая погода, а по всей стране отмечают рекорды по теплу и холоду.

«Отличились подмосковная Коломна, где вчера было плюс 11,2 градуса, это на 0,2 градуса выше рекорда 2013 года, и Елец с температурой плюс 12,6 градуса, на 0,4 градуса опередивший достижение 1967 года», - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в ноябре в Московском регионе теплую и сухую погоду. В ноябре недобор по осадкам может составить 10-30%. Ночные заморозки ожидаются ближе к середине месяца.