РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. Госжилинспекция Московской области выявила новые грубые нарушения в деятельности управляющей компании ООО «ДЭЗ» из подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Госжилинспекция Московской области составила протокол об административном правонарушении в отношении ООО «ДЭЗ» из Красногорска. В деятельности управляющей организации выявлены грубые нарушения лицензионных требований», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

В ходе внеплановой проверки установлено, что с июля по ноябрь 2019 года «ДЭЗ» накопил свыше 31 миллиона рублей долгов перед ресурсоснабжающей организацией АО «Водоканал». Данный факт подтвержден вступившими в законную силу решениями арбитражного суда.

«Задолженность перед ресурсниками, сумма которой превышает две среднемесячные величины обязательств по оплате, является грубым нарушением законодательства. Эта норма закреплена в постановлении правительства РФ о лицензировании управляющих организаций. В отношении ООО «ДЭЗ» составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ», – пояснила Федина.

Меру ответственности управляющей организации из Красногорска определит мировой суд, куда направлен протокол и другие материалы дела. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает в подобных случаях наложение штрафа в размере от 300 до 350 тысяч рублей.

«Напомним, что ранее эта управляющая организация уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения. В результате в соответствии с требованиями закона из реестра лицензий Московской области исключены сведения об управлении «ДЭЗом» 168 многоквартирными домами в горокруге Красногорск», – подчеркивается в материале.

С 1 декабря 2019 года и по настоящее время легитимная управляющая организация ООО УК «ЖКХ-ОНЛАЙН» имеет законное право выставлять платежные документы и взимать плату за ЖКУ по 168 МКД. Однако «ДЭЗ» продолжает выставлять платежные документы, по факту чего в отношении ООО «ДЭЗ» возбуждено уголовное дело.