РИАМО - 5 ноя. Курсы доллара и евро снижаются на открытии торгов на Московской бирже утром в четверг, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара на открытии торгов снизился на 1,57%, до 78,09 рубля. Курс евро упал на 1,01%, до 91,95 рубля», — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, возврат котировок нефти Brent выше отметки в 40 долларов за баррель позволяет рассчитывать на укрепление рубля.

​С другой стороны, неопределенность вносит ситуация с выборами президента США, где ожидается завершение подсчета голосов. ​