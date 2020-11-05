РИАМО - 5 ноя. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода его президентства, сообщает РИА Новости.
Законопроект внесен в развитие поправок к Конституции РФ.
В настоящий момент бывшего главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период исполнения полномочий президента.
Кроме того, экс-глава страны также не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или досмотру, если речь идет о делах, связанных с исполнением им полномочий президента.
Лишить бывшего президента неприкосновенности можно будет только по решению Совета Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.
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