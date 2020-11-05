РИАМО - 5 ноя. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода его президентства, сообщает РИА Новости.

Законопроект внесен в развитие поправок к Конституции РФ.

«Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. <…> Расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий», — сказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В настоящий момент бывшего главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период исполнения полномочий президента.

Кроме того, экс-глава страны также не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или досмотру, если речь идет о делах, связанных с исполнением им полномочий президента.

Лишить бывшего президента неприкосновенности можно будет только по решению Совета Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. ​