РИАМО - 5 ноя. За минувшие сутки в московские больницы доставили 1143 человека с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ в медучреждениях находятся 364 пациента, сообщает оперштаб столицы.

В городе за сутки подтверждено 5255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Среди заболевших 14,1% — дети, 43,4% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% — от 46 до 65 лет, еще 9,5% — от 66 до 79 лет. Также 3,6% среди заболевших — люди старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Врачи уже взяли под наблюдение всех новых пациентов, а также тех, кто был с ними в контакте.

В мегаполисе в рамках борьбы с распространением коронавируса пожилые жители и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию. Ученики старших классов городских школ переведены на дистанционное обучение.

Также не менее 30% работников столичных организаций должны быть переведены на удаленную работу.

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Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 588 больных. В Москве - 5 255.

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.