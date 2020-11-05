РИАМО - 5 ноя. Народный артист России Иван Краско находится на больничном почти месяц, по его словам, из-за коронавируса у него поражены 45% легких.

«У меня ангина была еще, сопутствующее заболевание, горло прихватило. А потом свезли меня на рентген на скорой. Обнаружилось, что с легкими у меня проблемы — 45% поражено. Курю давно, чего тут удивляться-то», — сказал Краско в интервью Федеральном агентству новостей.

Он добавил, что отказался от госпитализации и сейчас находится дома.

«Чувствую себя нормально. Жду врача, чтобы снова продлить больничный. Он у меня с 8 октября», —​ заключил артист.

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5 НОЯБРЯ

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