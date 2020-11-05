Ряд изменений для автомобилистов вступил в силу 1 ноября 2020 года. Какие новые возможности появились при оформлении ДТП, в чем плюс электронных ПТС и зачем нужна маркировки для шин, обозреватель РИАМО выясняла у юриста.

Электронные ПТС

В России 1 ноября прекратили выдачу бумажных ПТС. Новые автомобили стали получать электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). В Госавтоинспекции отмечают, что менять раннее оформленные бумажные документы необязательно – обмен проходит добровольно, на основании волеизъявления собственника транспортного средства. В случае утраты ПТС на бумажном носителе владелец авто вправе получить его дубликат в подразделении Госавтоинспекции.

«Электронный ПТС – хорошая и правильная норма. Он страхует от возможных рисков столкнуться с поддельными ПТС, в частности с поддельными подписями. Кроме того, это страховка от приобретения транспортных средств, которые находятся в лизинге у недобросовестных продавцов», – рассказала РИАМО член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй.

Как отмечает юрист, огромное количество мошеннических действий происходит во время купли-продажи авто на вторичном рынке. Электронный документ подделать значительно сложнее, поэтому его введение – весьма прогрессивный шаг. Помимо стандартных сведений, включающих в себя VIN-номер и различные технические характеристики, в электронных паспортах будет содержаться информация о том, находится ли авто в лизинге, наложен ли на него арест или существуют ли по нему ограничения судебных приставов.

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Оформление ДТП через приложение

В ноябре у автовладельцев появится новый механизм для оформления ДТП. «Помощник ОСАГО» позволит оформлять извещения о мелких дорожно-транспортных происшествиях в электронном виде, минуя бумажную волокиту.

Тестовая версия приложения ранее была запущена в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в республике Татарстан. В обычном режиме электронный помощник должен был заработать в России 1 ноября, однако запуск немного сдвинули. Финальная стадия тестирования была продлена из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков, который является одним из разработчиков мобильного приложения, при оформлении ДТП в электронном формате часть данных о документах (водительское удостоверение, данные о полисе ОСАГО) для извещения будут поступать из личного кабинета водителя на портале Госуслуг и автоматизированной информационной системы ОСАГО. Участникам останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП.

Оформить аварию можно как с фотофиксацией, так и без нее. В первом случае компенсация вреда имуществу по ОСАГО может достигать 400 тысяч рублей, без фотофиксации получится рассчитывать только на 100 тысяч рублей.

«Как опция, электронное оформление ДТП – безусловно, положительный фактор, потому что поможет сократить время оформления документов. С другой стороны, важно, чтобы онлайн-формат не стал обязанностью. Далеко не у всех водителей есть смартфоны, не всем будет удобно пользоваться приложением», – отмечает юрист.

Важно, чтобы для всех оставалась доступной возможность оформить ДТП в привычном порядке, по европротоколу.

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Маркировка шин

Александр Манзюк

В России 1 ноября вступил в силу закон об обязательной маркировке автомобильных шин и покрышек. Теперь все участники оборота этих товаров должны промаркировать их с помощью специальных средствам идентификации и предоставить эти сведения в информационную систему мониторинга.

Нереализованные остатки шин и покрышек, введенные в оборот до 1 ноября 2020, необходимо промаркировать до 1 марта 2021 года.

С 15 декабря 2020 года продажа, производство и транспортировка немаркированных шин будет под запретом.

Главные задачи двухмерных кодов формата DataMatrix, которыми будут снабжать шины, – защитить покупателей от подделок и вытеснить с рынка контрафактную продукцию.

«Введение маркировки для шин является частью единой системы маркированных товаров. Ранее маркировку уже распространили на лекарственные и непродовольственные товары, теперь эта норма введена и для шин», – говорит Зуй.

Главная задача маркировки – исключить ввоз товаров, нерастаможенных надлежащим образом, поясняет юрист. Отныне, если товар ввозится из Европы, он будет иметь одну маркировку, если из Китая – другую. Это защитит покупателей от поддельной резины, избавит их от риска купить китайские шины низкого качества по цене дорогих европейских.

«В то же время могут быть осечки на рынке, как это было с лекарствами. В результате того, что далеко не все аптеки были готовы перейти на двойное сканирование штрих-кодов, некоторые медикаменты «застряли» на складах. Дефицит возник и у торговых сетей по продаже обуви и парфюмерии по той же причине: товары не могли переехать со складов в магазины, потому что на них отсутствовала соответствующая маркировка», – объясняет юрист.

Как подчеркивает эксперт, в данном случает хорошую инициативу губит плохая – поспешная реализация. По мнению Зуй, торговые сети нужно было подготовить к введению маркировок заранее, постепенно, а не вводить новый порядок в обвальном режиме. Кроме того, юрист не исключает дальнейшего роста товаров в цене. Ведь издержки за маркировку продавец будет вынужден переложить на покупателя.