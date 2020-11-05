РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. Школьница София Шакерова из подмосковного Красногорска стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ученица 10 класса Красногорской школы №18 София Шакерова победила во Всероссийском конкурсе «Большая Перемена», итоги которого накануне объявлены на площадке Всероссийского детского центра «Артек», - говорится в сообщении.

Конкурс стартовал весной, в нем приняли участие более 1 миллиона школьников. Победителями объявлены 300 участников со всей страны, в числе которых - юная жительница Красногорска.

София Шакерова и ее наставник Виктория Шалункова создали проект «Школьный коворинг» по направлению «Делай добро». С ним София прошла сначала в полуфинал, а затем и в финал конкурса. В основу конкурсной работы легли наработки по проекту «Космос доступен каждому», которым уже пять лет занимается команда школьников из МБОУ СОШ №18.

В «Артеке» ребята начали все с нуля. Задачей проектных команд стало создание концепта города будущего. «Городами будущего», по мнению Софии, должны стать малые города России, куда должны устремиться новаторы со всей страны. Именно эти люди могут создать сеть небольших автономных высокотехнологичных экогородов в российской глубинке, которые станут прообразами поселений на Марсе и других планетах.