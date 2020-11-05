РИАМО - 5 ноя. В Москве за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 5255 человек, с начала пандемии в городе зафиксировали 450 436 случаев заражения Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 3670 человек. С начала пандемии в Москве умер 7071 заболевший, врачи вылечили 329 201 пациента.

По России за минувшие сутки было выявлено 19 404 случая заражения Covid-19, при этом у 25,9% новых пациентов не зафиксировали никаких проявлений болезни. Скончались за сутки 292 пациента, выздоровели 12 238 человек.

Всего в стране зарегистрировано 1 712 858 случаев коронавирусной инфекции, умерли 29 509 заболевших, врачи вылечили 1 279 169 пациентов.

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5 НОЯБРЯ

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.